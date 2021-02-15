LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/15/2021

Weather

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Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
431 PM EST MON FEB 15 2021 /331 PM CST MON FEB 15 2021/

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR ALGER COUNTY THROUGH
TUESDAY MORNING...

...WIND CHILL ADVISORIES IN EFFECT INTO TUESDAY
MORNING OVER PORTIONS OF WESTERN UPPER MICHIGAN...

TONIGHT...VERY COLD. SNOW SHOWERS EXPECTED BETWEEN MARQUETTE AND
GRAND MARAIS. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS MAINLY ZERO TO
15 BELOW...EXCEPT AS LOW AS 30 BELOW INTERIOR WEST.

TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. NOT AS COLD. SNOW SHOWERS
EXPECTED BETWEEN MARQUETTE AND MUNISING...AND A CHANCE OF SNOW
SHOWERS ELSEWHERE IN THE NORTH WIND SNOWBELTS...MAINLY IN THE
MORNING. HIGHS 12 TO 18.

TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST
HALF. LOWS RANGING FROM 18 BELOW ZERO INTERIOR WEST TO AROUND ZERO
ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 17 TO 22.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 2 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST
INTERIOR WEST.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHEAST
WIND SNOWBELTS LATE.  HIGHS 20 TO 25.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH TO
NORTHWEST WIND SNOWBELTS. LOWS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO.
HIGHS 18 TO 24.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE
WEST TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS. LOWS 4 BELOW TO 10 ABOVE...COLDEST
INTERIOR WEST.

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