LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/17/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
337 PM EST MON FEB 17 2020 /237 PM CST MON FEB 17 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORIES IN CENTRAL AND EASTERN UPPER MICHIGAN
THIS EVENING THROUGH TUESDAY MORNING...

TONIGHT...SNOW...ESPECIALLY CENTRAL AND EAST. LOWS IN THE TEENS WEST
AND IN THE MID 20S EAST.

TUESDAY...BLUSTERY...WITH NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST
WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 18 TO 28.

TUESDAY NIGHT INTO WEDNESDAY...BLUSTERY WITH NUMEROUS SNOW SHOWERS
IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS FROM 4
BELOW ZERO INTERIOR WEST...TO 13 ABOVE EAST AND NEAR THE LAKE
SUPERIOR SHORELINE. HIGHS 8 TO 17...COLDEST WEST.

WEDNESDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW
BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 16 BELOW TO 6 BELOW INTERIOR
WEST...AND NEAR ZERO EAST AND BY LAKE SUPERIOR.

THURSDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST IN THE MORNING. OTHERWISE BECOMING
MOSTLY SUNNY. HIGHS 18 TO 23.

FRIDAY...WARMER. MOSTLY SUNNY AND BREEZY. LOWS 3 TO 13 ABOVE...WARMEST
NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS IN THE 30S.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS AROUND 20. HIGHS IN THE UPPER 30S TO
AROUND 40.

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Special Olympics: Athlete Spotlight

Special Olympics powerlifters get ready for competition

Thumbnail for the video titled "Special Olympics powerlifters get ready for competition"

Special Olympics Cross Country Skiing

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Cross Country Skiing"

Special Olympics Basketball

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Basketball"

Special Olympics Michigan Area 36 2020 U.P. Winter Games

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Michigan Area 36 2020 U.P. Winter Games"

Special Olympics: Downhill Ski

Thumbnail for the video titled "Special Olympics: Downhill Ski"

Special Olympics Figure Skating

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Figure Skating"

Polar Plunge for Special Olympics

Thumbnail for the video titled "Polar Plunge for Special Olympics"

Latest News Video

LOCAL 3 TUESDAY'S WEATHER FORECAST 2/18/2020

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 TUESDAY'S WEATHER FORECAST 2/18/2020"

Girls HS Basketball: Patriots, Eskymos nab wins Monday night

Thumbnail for the video titled "Girls HS Basketball: Patriots, Eskymos nab wins Monday night"

Liver Detox

Thumbnail for the video titled "Liver Detox"

LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/17/2020

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/17/2020"

Precious Metals 2-17-2020

Thumbnail for the video titled "Precious Metals 2-17-2020"

Veterans Hockey

Thumbnail for the video titled "Veterans Hockey"