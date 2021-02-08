LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/8/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
343 PM EST MON FEB 8 2021 /243 PM CST MON FEB 8 2021/

...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT FOR MUCH OF UPPER MICHIGAN TONIGHT
AND TUESDAY MORNING...

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR THE COPPER COUNTRY THROUGH
WEDNESDAY AFTERNOON...

TONIGHT...VERY COLD. MOSTLY CLEAR...EXCEPT CLOUDY WITH SNOW SHOWERS
AND PATCHY BLOWING SNOW EXPECTED IN THE COPPER COUNTRY AND ALONG THE
LAKE SUPERIOR SHORELINE EAST OF GRAND MARAIS. LOWS MAINLY IN THE
TEENS BELOW ZERO...EXCEPT IN THE SINGLE DIGITS BELOW ZERO IN THE
COPPER COUNTRY AND ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. WIND CHILLS AS
LOW AS 25 BELOW TO 35 BELOW ZERO BY TOMORROW MORNING.

TUESDAY...TUESDAY NIGHT...AND WEDNESDAY...CONTINUED VERY COLD.
MOSTLY CLEAR...EXCEPT CLOUDY WITH SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING
SNOW EXPECTED IN THE COPPER COUNTRY AND ALONG THE LAKE SUPERIOR
SHORELINE EAST OF GRAND MARAIS. HIGHS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS
ABOVE ZERO. LOWS MAINLY IN THE TEENS BELOW ZERO...SLIGHTLY WARMER
ACROSS THE KEWEENAW AND EAST. LOWS MAINLY IN THE TEENS BELOW
ZERO...EXCEPT IN THE SINGLE DIGITS BELOW ZERO IN THE COPPER COUNTRY
AND ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. WIND CHILLS AS LOW AS 25 BELOW
TO 35 BELOW ZERO OVERNIGHT.

THURSDAY...REMAINING COLD. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY...EXCEPT CLOUDY
WITH SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS.
LOWS ZERO TO 14 BELOW...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILLS AS LOW AS
20 BELOW ZERO POSSIBLE WEST HALF THURSDAY MORNING. HIGHS IN THE
SINGLE DIGITS ABOVE ZERO WEST AND CENTRAL...AND IN THE LOW TO MID
TEENS SOUTH CENTRAL AND EAST.

FRIDAY AND SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND REMAINING COLD. SNOW
SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST AND NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS.
LOWS MAINLY 5 TO 15 BELOW ZERO...EXCEPT AROUND ZERO ALONG THE LAKE
SUPERIOR SHORELINE. WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO POSSIBLE
WEST HALF FRIDAY AND SATURDAY MORNINGS. HIGHS IN THE SINGLE DIGITS
ABOVE ZERO.

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