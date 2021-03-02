LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 3/1/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 400 PM EST MON MAR 1 2021 /300 PM CST MON MAR 1 2021/ ...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FOR CHIPPEWA COUNTY THIS EVENING... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT FOR SCHOOLCRAFT COUNTY TUESDAY AFTERNOON INTO TUESDAY EVENING... TONIGHT...COLD. BREEZY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW EAST HALF BEFORE MIDNIGHT. CLEAR TO PARTLY CLOUDY...EXCEPT MOSTLY CLOUDY EAST THIS EVENING. LOWS 8 BELOW ZERO TO 10 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND CENTRAL. TUESDAY...WINDY AND WARMER. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND FAR EAST. HIGHS 32 TO 45...COOLEST EAST. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY...EXCEPT MOSTLY CLOUDY NORTH HALF. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS OR FREEZING DRIZZLE WEST AND NORTH CENTRAL...MAINLY AFTER MIDNIGHT. NOT AS COLD. LOWS 18 TO 27. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS OR FREEZING DRIZZLE IN THE MORNING WEST AND NORTH CENTRAL. HIGHS 26 TO 39...WARMEST SOUTH CENTRAL. WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 4 ABOVE TO 18...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 25 TO 36...WARMEST ALONG THE WISCONSIN BORDER. FRIDAY INTO SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 7 ABOVE TO 20...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS MAINLY IN THE 30S.