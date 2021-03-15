LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 3/15/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 436 PM EDT MON MAR 15 2021 /336 PM CDT MON MAR 15 2021/ TONIGHT...THICKENING CLOUDS. A CHANCE OF SNOW SHOWERS FAR WEST INTO THE SOUTH CENTRAL OVERNIGHT. LOWS 19 TO 27. TUESDAY...A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE MORNING...MAINLY SOUTH CENTRAL. MOSTLY CLOUDY. BECOMING PARTLY CLOUDY NORTHWEST IN THE AFTERNOON. HIGHS 36 TO 43. TUESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 27. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 40 TO 50...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. THURSDAY...BREEZY. PARTLY CLOUDY IN THE MORNING...THEN BECOMING SUNNY. HIGHS 35 TO 47...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. FRIDAY...CLEAR. LOWS 15 TO 25...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 38 TO 54...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES AND WARMEST INTERIOR WEST. SATURDAY...MILD. CLEAR. LOWS 19 TO 27. HIGHS 40 TO 58...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN AND WARMEST WEST.