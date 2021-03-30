LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 3/29/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1135 PM EDT MON MAR 29 2021 /1035 PM CDT MON MAR 29 2021/ ...LAKESHORE FLOOD WARNING IN EFFECT FOR SOUTHERN SCHOOLCRAFT COUNTY INTO TUESDAY... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT FOR DELTA AND MACKINAC COUNTIES INTO TUESDAY MORNING... ...WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 2 AM TUESDAY FOR ALGER COUNTY... ...WIND ADVISORY IN EFFECT FOR THE COPPER COUNTRY FROM 11 AM TO 11 PM EDT TUESDAY... REST OF TONIGHT...BREEZY...ESPECIALLY NORTH CENTRAL. INCREASING CLOUDS AFTER MIDNIGHT. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS LATE...MAINLY EAST. LOWS 36 TO 41. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST HALF. HIGHS IN THE MID TO UPPER 40S. TUESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS AFTER MIDNIGHT. BREEZY AND TURNING COLDER. LOWS MAINLY IN THE 20S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY AND COLD. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS 23 TO 33...WARMEST SOUTH CENTRAL. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS CENTRAL AND EAST...AND BECOMING CLEAR WEST. LOWS 12 TO 20. THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 30 TO 37. FRIDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 17 TO 24. HIGHS RANGING FROM THE MID 40S EAST TO THE MID 50S WEST. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 36. HIGHS IN THE MID 60S INTERIOR WEST...AND IN THE UPPER 40S TO MID 50S ELSEWHERE.