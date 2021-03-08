LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 3/8/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
513 PM EST MON MAR 8 2021 /413 PM CST MON MAR 8 2021/

TONIGHT...CLEAR EARLY...THEN BECOMING MOSTLY CLOUDY AFTER MIDNIGHT.
LOWS MAINLY IN THE 20S.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY...BREEZY...AND UNSEASONABLY WARM. HIGHS
RANGING FROM THE MID 40S EAST TO THE UPPER 50S WEST.

TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY AND MILD. A SLIGHT CHANCE OF RAIN.
AREAS OF FOG DEVELOPING OVERNIGHT. LOWS IN THE 40S.

WEDNESDAY...REMAINING MILD. CLOUDY WITH PATCHY FOG AND RAIN
EXPECTED. HIGHS MAINLY IN THE 40S.

WEDNESDAY NIGHT...RAIN...POSSIBILITY MIXED WITH WET SNOW OVER THE
WEST HALF. SLIGHT CHANCE OF FREEZING RAIN. LOWS IN THE UPPER 20S TO
LOW 30S.

THURSDAY...CLOUDY TO START...THEN CLEARING LATE. A SLIGHT CHANCE OF
RAIN EAST AND WINTRY MIX WEST IN THE MORNING. HIGHS 32 TO
45...WARMEST SOUTH CENTRAL.

FRIDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 17 TO 26. HIGHS MAINLY IN THE
30S...EXCEPT LOW 40S SOUTH CENTRAL.

SATURDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE TEENS. HIGHS IN THE 30S.

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