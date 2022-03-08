STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 306 PM EST MON MAR 7 2022 /206 PM CST MON MAR 7 2022/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST OF MUNISING. COLDER. LOWS 6 TO 16 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. TUESDAY...MOSTLY SUNNY...BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST BY EVENING. HIGHS 32 TO 38. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST HALF...BECOMING FAR EAST AFTER MIDNIGHT. LOWS MAINLY IN THE TEENS. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 24 TO 30. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. COLDER. LOWS AROUND 6 EXCEPT NEAR ZERO INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 18 TO 24. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS AROUND 6 EXCEPT 6 BELOW TO ZERO INTERIOR WEST. HIGHS 24 TO 30. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF LAKE EFFECT SNOW SHOWERS. LOWS 6 TO 12 EXCEPT NEAR ZERO INTERIOR WEST. HIGHS 18 TO 24.