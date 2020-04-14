LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 4/13/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
1044 PM EDT MON APR 13 2020 /944 PM CDT MON APR 13 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR EASTERN UPPER MICHIGAN
OVERNIGHT...

...LAKESHORE FLOOD WARNING FOR EASTERN UPPER MICHIGAN ALONG LAKE
SUPERIOR ENDING OVERNIGHT...

OVERNIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS ACROSS THE WEST NORTHWEST WIND
SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 ABOVE TO 15 IN THE
INTERIOR AND 15 TO 25 NEAR THE SHORELINES.

TUESDAY...BREEZY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS BECOMING MORE NUMEROUS
IN THE AFTERNOON. BECOMING MOSTLY CLOUDY. HIGHS 26 TO 35...WARMEST
SOUTH CENTRAL AND EAST.

TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS.
LOWS 8 ABOVE TO 15 IN THE INTERIOR...15 TO 27 NEAR THE SHORELINES
AND INTERIOR EAST.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 27 TO
36.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 9 TO 15 IN THE INTERIOR...
15 TO 22 NEAR THE SHORELINES.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. HIGHS IN THE 30S.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 25 IN THE INTERIOR...20 TO 30
NEAR THE LAKE. HIGHS AROUND 40.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. LOWS 25 TO 30. HIGHS AROUND
50.

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