LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 6/7/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1038 PM EDT MON JUN 7 2021 /938 PM CDT MON JUN 7 2021/ OVERNIGHT...PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG EAST...ESPECIALLY NEAR LAKE MICHIGAN. LOWS 55 TO 66...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES. TUESDAY...VERY WARM. PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 82 TO 87...EXCEPT 70S NEAR THE GREAT LAKES. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS BEFORE MIDNIGHT. LOWS 50 TO 62...COOLEST ACROSS THE KEWEENAW. WEDNESDAY...CONTINUED VERY WARM. PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 83 TO 88...EXCEPT 70S NEAR THE GREAT LAKES. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 60. THURSDAY...STILL VERY WARM. PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 83 TO 89...EXCEPT 70S NEAR THE GREAT LAKES. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 50 TO 60. HIGHS 77 TO 84...EXCEPT AROUND 70 NEAR THE GREAT LAKES. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 60. HIGHS 72 TO 78.