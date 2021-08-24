LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 8/23/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
328 PM EDT MON AUG 23 2021 /228 PM CDT MON AUG 23 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 51 TO
66...COOLEST INTERIOR WEST.

TUESDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS
WEST AND ALONG WISCONSIN STATE LINE IN THE AFTERNOON. HIGHS 74 TO
85...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR SHORELINE.

TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS...BEST CHANCE ALONG WISCONSIN STATE LINE. LOWS 58 TO
68...COOLEST INTERIOR WEST.

WEDNESDAY...DECREASING CLOUDS. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS EAST...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS 76 TO 87...WARMEST
SOUTH CENTRAL.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 47 TO
62...COOLEST INTERIOR WEST.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 67 TO 77...COOLEST NORTH CENTRAL.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY. LOWS 46 TO 61...COOLEST
INTERIOR WEST. HIGHS 66 TO 72.

SATURDAY...MOSTLY TO PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 66...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 77 TO 83.

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