LOCAL 3 MONDAY’S OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/30/2019

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
1126 PM EST MON DEC 30 2019 /1026 PM CST MON DEC 30 2019/

...WINTER STORM WARNINGS IN EFFECT FOR MUCH OF WESTERN AND NORTHERN
UPPER MICHIGAN OVERNIGHT....
...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES AND WARNINGS IN EFFECT FOR THE
KEWEENAW PENINSULA AND ONTONAGON COUNTY SHORELINE OVERNIGHT...

REST OF TONIGHT...PERIODS OF SNOW. THE SNOW WILL BE HEAVY AT TIMES
WEST AND NORTH. BLUSTERY WEST HALF...ESPECIALLY ALONG LAKE SUPERIOR.
LOWS IN THE 20S.

TUESDAY...SNOW LIKELY...ESPECIALLY IN THE NORTHWEST WIND LAKE
EFFECT SNOW BELTS. BLUSTERY AND COLDER. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 22 TO
33.

TUESDAY NIGHT...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE
EFFECT SNOW BELTS...MAINLY EAST HALF IN THE EVENING. MOSTLY CLOUDY.
LOWS 4 TO 25...COLDEST WEST INTERIOR AND WARMEST EAST NEAR LAKE
SUPERIOR.

NEW YEARS DAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 25 TO 32.
.WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 27. HIGHS
35 TO 39.

FRIDAY...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW WEST HALF WITH A MIX OF RAIN AND
SNOW EAST HALF. LOWS 27 TO 34. HIGHS 32 TO 38.

SATURDAY...CLOUDY. SCATTERED LAKE EFFECT SNOW SHOWERS IN THE
NORTHWEST WIND SNOW BELTS OF LAKE SUPERIOR. LOWS 18 TO 26. HIGHS 23
TO 30.

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Latest News Video

LOCAL 3 TUESDAY'S WEATHER FORECAST 12/31/2019

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 TUESDAY'S WEATHER FORECAST 12/31/2019"

LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/31/2019

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/31/2019"

Torn ACL

Thumbnail for the video titled "Torn ACL"

Precious Metals 12-30-2019

Thumbnail for the video titled "Precious Metals 12-30-2019"

Stocks 12-30-2019

Thumbnail for the video titled "Stocks 12-30-2019"

A look at our most impactful stories of 2019

Thumbnail for the video titled "A look at our most impactful stories of 2019"