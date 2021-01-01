LOCAL 3 NEW YEAR’S EVE OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/31/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 323 PM EST THU DEC 31 2020 /223 PM CST THU DEC 31 2020/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY...EXCEPT MOSTLY CLOUDY EAST WITH A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW AND FREEZING DRIZZLE. LOWS IN THE TEENS...EXCEPT IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO INTERIOR WEST. NEW YEARS DAY...MOSTLY SUNNY WEST AND MOSTLY CLOUDY EAST. A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW AND FREEZING DRIZZLE EAST IN THE MORNING. HIGHS AROUND 30. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS MAINLY IN THE TEENS. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 30 TO 35. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24...EXCEPT 12 TO 18 INTERIOR WEST. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID 30S. MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW...MAINLY IN THE AFTERNOON. LOWS 16 TO 24. HIGHS IN THE MID 30S. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 26. HIGHS 30 TO 36.