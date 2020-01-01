LOCAL 3 NEW YEAR’S EVE WEATHER FORECAST 12/31/2019

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
229 PM EST TUE DEC 31 2019 /129 PM CST TUE DEC 31 2019/

TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS ACROSS MAINLY EASTERN UPPER
MICHIGAN. MOSTLY CLOUDY...BUT THEN GRADUAL CLEARING ACROSS THE WEST
AND CENTRAL. LOWS 2 TO 18 INLAND FROM THE GREAT LAKES...COLDEST
INTERIOR WEST ALONG THE WISCONSIN BORDER. LOWS 10 TO 23 DEGREES
ALONG AND NEAR THE GREAT LAKES...WARMEST ACROSS THE EASTERN
SHORELINES.

NEW YEARS DAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 27 TO 33.

WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 30. HIGHS
MID TO UPPER 30S.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 32...COOLEST WEST.

FRIDAY...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW...MAINLY IN THE AFTERNOON. SNOW
COULD MIX WITH RAIN EAST NEAR THE GREAT LAKES. HIGHS 27 TO 35.

SATURDAY...CLOUDY. SCATTERED LIGHT LAKE EFFECT SNOW SHOWERS IN THE
NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS OF LAKE SUPERIOR. LOWS 18 TO 25.
HIGHS 23 TO 30.

SUNDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS 12 TO 22...WARMEST NEAR
THE GREAT LAKES. HIGHS 26 TO 30.

$$

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