STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 256 PM EST FRI DEC 31 2021 /156 PM CST FRI DEC 31 2021/ TONIGHT...CLOUDY. SNOW LIKELY IN THE EVENING...EXCEPT SOUTH CENTRAL...THEN SNOW SHOWERS CONTINUING THROUGH THE NIGHT IN THE NORTH-NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO WEST HALF...AND IN THE TEENS SOUTH CENTRAL AND EAST HALF. NEW YEARS DAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH- NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS MAINLY IN THE TEENS. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH- NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS RANGING FROM 7 BELOW ZERO FAR WEST TO 18 ABOVE EAST NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS MAINLY IN THE TEENS. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS NEAR ZERO EXCEPT AROUND 10 BELOW INTERIOR WEST. MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 18 TO 24. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS AROUND 12 EXCEPT AROUND 6 INTERIOR WEST. HIGHS AROUND 30. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 12 TO 18 EXCEPT 6 TO 12 INTERIOR WEST. HIGHS 18 TO 24.