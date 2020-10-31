LOCAL 3 SATURDAY NIGHT WEATHER 10/31/2020

***Audio starts at 2 min*** STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 344 PM EDT SAT OCT 31 2020 /244 PM CDT SAT OCT 31 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORIES IN EFFECT FOR MOST OF UPPER MICHIGAN LATE TONIGHT THROUGH SUNDAY... ...LAKESHORE FLOOD WARNINGS AND ADVISORIES IN EFFECT FOR LAKE MICHIGAN SHORELINES FROM DELTA COUNTY EASTWARD THROUGH TONIGHT... ...LAKESHORE FLOOD WARNINGS AND ADVISORIES IN EFFECT ALONG LAKE SUPERIOR FOR WEST AND NORTH CENTRAL LATE TONIGHT THROUGH SUNDAY... TONIGHT...WINDY. RAIN SHOWERS CHANGING OVER TO SNOW SHOWERS LATE. PATCHY BLOWING SNOW LATE OVER THE WEST. LOWS 23 TO 31. SUNDAY...VERY WINDY AND COLDER. SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS. SNOW AND WIND DIMINISHING WEST IN THE AFTERNOON. HIGHS 28 TO 36. SUNDAY NIGHT...A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST EARLY...OTHERWISE BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 28...COOLEST INTERIOR WEST. MONDAY...PARTLY CLOUDY AND BREEZY. HIGHS 40 TO 47. MONDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 23 TO 33...COOLEST INTERIOR WEST. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY SUNNY AND WARMER. HIGHS 45 TO 54. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY AND MILD. LOWS 32 TO 42...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 54 TO 61. THURSDAY...PARTLY CLOUDY AND MILD. LOWS 36 TO 44. HIGHS 53 TO 60.