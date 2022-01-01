STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
326 PM EST SAT JAN 1 2022 /226 PM CST SAT JAN 1 2022/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS EXPECTED IN THE NORTH TO 
NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS RANGING FROM 4 BELOW ZERO 
INTERIOR WEST TO 16 ABOVE EAST NEAR LAKE SUPERIOR.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE 
NORTHWEST TO WEST WIND LAKE EFFECT BELTS...AND PARTLY CLOUDY
ELSEWHERE. HIGHS RANGING FROM AROUND 5 ABOVE FAR WEST TO AROUND 
20 EAST HALF.

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE 
WEST WIND LAKE EFFECT BELTS IN THE EVENING...AND PARTLY CLOUDY 
ELSEWHERE. LOWS RANGING FROM 12 BELOW INTERIOR WEST TO 10 ABOVE 
EAST NEAR LAKE SUPERIOR.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 20 TO 26. 

MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 TO 12. 

TUESDAY...CLOUDY. HIGHS 24 TO 30. 

WEDNESDAY...CLOUDY AND BLUSTERY WITH SNOW EXPECTED AND PATCHY 
BLOWING SNOW. LOWS 18 TO 24. HIGHS 24 TO 30. 

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH TO
NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 6 TO 12. HIGHS 12 TO 18.