STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 326 PM EST SAT JAN 1 2022 /226 PM CST SAT JAN 1 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS EXPECTED IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS RANGING FROM 4 BELOW ZERO INTERIOR WEST TO 16 ABOVE EAST NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE NORTHWEST TO WEST WIND LAKE EFFECT BELTS...AND PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS RANGING FROM AROUND 5 ABOVE FAR WEST TO AROUND 20 EAST HALF. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE WEST WIND LAKE EFFECT BELTS IN THE EVENING...AND PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS RANGING FROM 12 BELOW INTERIOR WEST TO 10 ABOVE EAST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 20 TO 26. MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 TO 12. TUESDAY...CLOUDY. HIGHS 24 TO 30. WEDNESDAY...CLOUDY AND BLUSTERY WITH SNOW EXPECTED AND PATCHY BLOWING SNOW. LOWS 18 TO 24. HIGHS 24 TO 30. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 6 TO 12. HIGHS 12 TO 18.