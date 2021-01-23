LOCAL 3 SATURDAY NIGHT WEATHER FORECAST 1/23/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
219 PM EST SAT JAN 23 2021 /119 PM CST SAT JAN 23 2021/

...WINTER WEATHER ADVISORY FOR SCHOOLCRAFT AND LUCE COUNTIES
TOMORROW MORNING AND AFTERNOON...

TONIGHT...BECOMING CLOUDY. SNOW BECOMING LIKELY AFTER MIDNIGHT WEST
AND CENTRAL. A CHANCE OF SNOW LATE EAST. LOWS 7 TO 16.

SUNDAY...A CHANCE OF SNOW WEST IN THE MORNING...THEN ONLY ACROSS
THE KEWEENAW IN THE AFTERNOON. SNOW LIKELY CENTRAL IN THE MORNING.
SNOW LIKELY EAST...DIMINISHING LATE IN THE AFTERNOON. HIGHS 22 TO
30.

SUNDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN
THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. LOWS 0 TO 22...COLDEST INTERIOR WEST
AND WARMEST ALONG SUPERIOR AND EAST.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE
NORTH WIND SNOWBELTS. HIGHS 18 TO 28...WARMEST EAST.

MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN
THE NORTH TO NORTHEAST WIND SNOWBELTS. LOWS 6 TO 17.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHEAST
WIND SNOWBELTS. HIGHS 19 TO 27.

WEDNESDAY AND THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 TO 15. HIGHS 20 TO
28.

Copyright 2021 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

SISU

Virtual tour of the Upper Peninsula

Trending Stories