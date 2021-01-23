LOCAL 3 SATURDAY NIGHT WEATHER FORECAST 1/23/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 219 PM EST SAT JAN 23 2021 /119 PM CST SAT JAN 23 2021/ ...WINTER WEATHER ADVISORY FOR SCHOOLCRAFT AND LUCE COUNTIES TOMORROW MORNING AND AFTERNOON... TONIGHT...BECOMING CLOUDY. SNOW BECOMING LIKELY AFTER MIDNIGHT WEST AND CENTRAL. A CHANCE OF SNOW LATE EAST. LOWS 7 TO 16. SUNDAY...A CHANCE OF SNOW WEST IN THE MORNING...THEN ONLY ACROSS THE KEWEENAW IN THE AFTERNOON. SNOW LIKELY CENTRAL IN THE MORNING. SNOW LIKELY EAST...DIMINISHING LATE IN THE AFTERNOON. HIGHS 22 TO 30. SUNDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. LOWS 0 TO 22...COLDEST INTERIOR WEST AND WARMEST ALONG SUPERIOR AND EAST. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOWBELTS. HIGHS 18 TO 28...WARMEST EAST. MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHEAST WIND SNOWBELTS. LOWS 6 TO 17. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHEAST WIND SNOWBELTS. HIGHS 19 TO 27. WEDNESDAY AND THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 TO 15. HIGHS 20 TO 28.