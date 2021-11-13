LOCAL 3 SATURDAY NIGHT WEATHER FORECAST 11/13/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 350 PM EST SAT NOV 13 2021 /250 PM CST SAT NOV 13 2021/ TONIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS MOST AREAS...AND SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 25 TO 30 INTERIOR...AND 30 TO 34 ALONG THE LAKESHORES. SUNDAY...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS MOST AREAS...AND SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS 30 TO 38. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY EAST HALF...BEST CHANCE BETWEEN MARQUETTE AND MUNISING...AND A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE EXCEPT SOUTH CENTRAL. LOWS 17 TO 27 WEST...AND 27 TO 34 EAST AND ALONG THE LAKESHORES. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST HALF. HIGHS 35 TO 40. MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS MAINLY IN THE 20S. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...POSSIBLY MIXED WITH SNOW IN THE MORNING. HIGHS IN THE 40S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS IN THE WEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 34 TO 44...COOLEST FAR WEST. HIGHS 37 TO 48...WARMEST EAST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY AND BLUSTERY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS IN THE 20S. HIGHS IN THE LOW TO MID 30S.