LOCAL 3 SATURDAY NIGHT WEATHER FORECAST 12/4/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
413 PM EST SAT DEC 4 2021 /313 PM CST SAT DEC 4 2021/

...WINTER WEATHER ADVISORY THROUGH THIS EVENING FOR ALGER, NORTHERN
SCHOOLCRAFT, LUCE, WESTERN CHIPPEWA AND WESTERN MACKINAC COUNTIES...

...WINTER STORM WARNINGS ARE IN EFFECT SUNDAY INTO SUNDAY NIGHT FOR
MOST OF UPPER MICHIGAN...

...A WINTER WEATHER ADVISORY IS IN EFFECT SUNDAY FOR MENOMINEE
COUNTY...

TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS EAST EARLY...ENDING OVERNIGHT.
SNOW DEVELOPING WEST LATE. MOSTLY CLOUDY. LOWS 13 TO 24...COLDEST
INTERIOR WEST.

SUNDAY...SNOW...WITH PATCHY BLOWING SNOW. SNOW MAY BE HEAVY AT
TIMES. BREEZY. HIGHS 27 TO 36.

SUNDAY NIGHT...SNOW CONTINUES. ACROSS THE WEST...SNOW MAY BECOME
HEAVY AT TIMES WITH AREAS OF BLOWING SNOW ALSO DEVELOPING. LOWS 14
TO 28...COLDEST FAR WEST.

MONDAY...BLUSTERY AND TURNING COLDER. SNOW SHOWERS LIKELY...EXCEPT
ONLY A CHANCE OF SNOW SHOWERS FAR SOUTH. PATCHY BLOWING SNOW. EARLY
HIGHS 22 TO 32...COLDEST WEST...WITH TEMPERATURES THEN FALLING
THROUGHOUT THE DAY.

MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY AND COLD. SNOW SHOWERS LIKELY FOR THE
NORTHWEST TO WEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 8 BELOW TO 0 INTERIOR
WEST AND 0 TO 10 ABOVE EAST AND BY THE LAKESHORES.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST WIND LAKE
EFFECT SNOW BELTS. HIGHS 9 ABOVE TO 19...COLDEST INTERIOR WEST.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST.
LOWS 6 BELOW TO 11...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS MAINLY IN THE LOW 20S.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW. LOWS 1 BELOW TO
17...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS MOSTLY IN THE LOW 30S.

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