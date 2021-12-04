LOCAL 3 SATURDAY NIGHT WEATHER FORECAST 12/4/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 413 PM EST SAT DEC 4 2021 /313 PM CST SAT DEC 4 2021/ ...WINTER WEATHER ADVISORY THROUGH THIS EVENING FOR ALGER, NORTHERN SCHOOLCRAFT, LUCE, WESTERN CHIPPEWA AND WESTERN MACKINAC COUNTIES... ...WINTER STORM WARNINGS ARE IN EFFECT SUNDAY INTO SUNDAY NIGHT FOR MOST OF UPPER MICHIGAN... ...A WINTER WEATHER ADVISORY IS IN EFFECT SUNDAY FOR MENOMINEE COUNTY... TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS EAST EARLY...ENDING OVERNIGHT. SNOW DEVELOPING WEST LATE. MOSTLY CLOUDY. LOWS 13 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...SNOW...WITH PATCHY BLOWING SNOW. SNOW MAY BE HEAVY AT TIMES. BREEZY. HIGHS 27 TO 36. SUNDAY NIGHT...SNOW CONTINUES. ACROSS THE WEST...SNOW MAY BECOME HEAVY AT TIMES WITH AREAS OF BLOWING SNOW ALSO DEVELOPING. LOWS 14 TO 28...COLDEST FAR WEST. MONDAY...BLUSTERY AND TURNING COLDER. SNOW SHOWERS LIKELY...EXCEPT ONLY A CHANCE OF SNOW SHOWERS FAR SOUTH. PATCHY BLOWING SNOW. EARLY HIGHS 22 TO 32...COLDEST WEST...WITH TEMPERATURES THEN FALLING THROUGHOUT THE DAY. MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY AND COLD. SNOW SHOWERS LIKELY FOR THE NORTHWEST TO WEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 8 BELOW TO 0 INTERIOR WEST AND 0 TO 10 ABOVE EAST AND BY THE LAKESHORES. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. HIGHS 9 ABOVE TO 19...COLDEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. LOWS 6 BELOW TO 11...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS MAINLY IN THE LOW 20S. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW. LOWS 1 BELOW TO 17...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS MOSTLY IN THE LOW 30S. $$