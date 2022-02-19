STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
325 PM EST SAT FEB 19 2022 /225 PM CST SAT FEB 19 2022/

TONIGHT...BECOMING BLUSTERY AGAIN. CLOUDING OVER WITH A CHANCE 
OF SNOW...ESPECIALLY NORTH AND EAST. EVENING LOWS IN THE SINGLE 
DIGITS ABOVE ZERO...THEN TEMPERATURES SLOWLY RISING.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. MUCH WARMER. A CHANCE OF SNOW
SHOWERS. HIGHS 30 TO 40.

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 
2 TO 15 ABOVE...WARMEST SOUTH CENTRAL. 

WASHINGTONS BIRTHDAY...CLOUDY, COLDER. SNOW...ESPECIALLY BY
AFTERNOON. HIGHS 10 TO 20.

MONDAY NIGHT...SNOW. LOWS 2 TO 12. 

TUESDAY...BREEZY. SNOW SHOWERS. HIGHS 9 TO 18. 

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 1 BELOW TO 7 ABOVE. HIGHS 10 TO 
19.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 10 BELOW TO 5 ABOVE...WARMEST NEAR
LAKE SUPERIOR. HIGHS 10 TO 19.