LOCAL 3 SATURDAY NIGHT WEATHER FORECAST 2/6/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 353 PM EST SAT FEB 6 2021 /253 PM CST SAT FEB 6 2021/ ...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FOR THE COPPER COUNTRY TONIGHT... ...WIND CHILL ADVISORIES AND WARNINGS IN EFFECT FOR MUCH OF UPPER MICHIGAN TONIGHT AND SUNDAY MORNING... TONIGHT...VERY COLD. MOSTLY CLEAR...EXCEPT CLOUDY WITH SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW EXPECTED IN THE COPPER COUNTRY AND ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE EAST OF MUNISING. LOWS ZERO TO 10 BELOW ALONG THE SHORELINES...AND AROUND 20 BELOW INTERIOR. WIND CHILLS 20 TO 40 BELOW ZERO...COLDEST FAR WEST. SUNDAY...CONTINUED VERY COLD. MOSTLY SUNNY...EXCEPT CLOUDY WITH SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW EXPECTED IN THE COPPER COUNTRY AND ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE EAST OF GRAND MARAIS. HIGHS 4 BELOW ZERO TO 12 ABOVE...COLDEST FAR WEST. MORNING WIND CHILL VALUES AS LOW AS 40 BELOW ZERO...ESPECIALLY WEST. SUNDAY NIGHT THROUGH WEDNESDAY...CONTINUED VERY COLD. PARTLY CLOUDY...EXCEPT CLOUDY WITH SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW EXPECTED IN THE COPPER COUNTRY AND ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE EAST OF GRAND MARAIS. LOWS 10 TO 20 BELOW ZERO WEST...AND ZERO TO 10 BELOW ELSEWHERE. MORNING WIND CHILL VALUES 25 TO 35 BELOW ZERO EACH DAY. HIGHS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO WEST...AND IN THE LOW TEENS SOUTH CENTRAL AND EAST. THURSDAY...CONTINUED VERY COLD. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 2 BELOW TO 14 BELOW...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILLS AS LOW AS 15 TO 25 BELOW ZERO THURSDAY MORNING. HIGHS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO WEST...AND IN THE LOW TO MID TEENS SOUTH CENTRAL AND EAST.