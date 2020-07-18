LOCAL 3 SATURDAY NIGHT WEATHER FORECAST 7/18/2020

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
444 PM EDT SAT JUL 18 2020 /344 PM CDT SAT JUL 18 2020/

TONIGHT...MUGGY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS DEVELOPING FROM WEST TO
EAST. SOME STORMS WILL PRODUCE LOCALLY HEAVY RAINFALL. A FEW SEVERE
STORMS ARE POSSIBLE. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 61 TO 71...
COOLEST INTERIOR WEST.

SUNDAY...BREEZY...EXCEPT WINDY NORTHWEST. BECOMING SUNNY WEST AND
CENTRAL. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST IN THE
MORNING...THEN BECOMING MOSTLY SUNNY. TURNING LESS HUMID WITH HIGHS
75 TO 87...WARMEST SOUTH CENTRAL.

SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF EVENING SHOWERS
WEST. LOWS 50 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST.

MONDAY...PARTLY CLOUDY AND COOLER. HIGHS 65 TO 77...COOLEST ALONG
LAKE SUPERIOR.

MONDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 49 TO 60...COOLEST INTERIOR.

TUESDAY...BECOMING CLOUDY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS BECOMING LIKELY
WEST HALF. A CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST
HALF. HIGHS IN THE 70S.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS CENTRAL AND EAST.
LOWS 53 TO 63...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 70S.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 50 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST.
HIGHS 77 TO 83.

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story