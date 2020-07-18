LOCAL 3 SATURDAY NIGHT WEATHER FORECAST 7/18/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 444 PM EDT SAT JUL 18 2020 /344 PM CDT SAT JUL 18 2020/ TONIGHT...MUGGY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS DEVELOPING FROM WEST TO EAST. SOME STORMS WILL PRODUCE LOCALLY HEAVY RAINFALL. A FEW SEVERE STORMS ARE POSSIBLE. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 61 TO 71... COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...BREEZY...EXCEPT WINDY NORTHWEST. BECOMING SUNNY WEST AND CENTRAL. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST IN THE MORNING...THEN BECOMING MOSTLY SUNNY. TURNING LESS HUMID WITH HIGHS 75 TO 87...WARMEST SOUTH CENTRAL. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF EVENING SHOWERS WEST. LOWS 50 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST. MONDAY...PARTLY CLOUDY AND COOLER. HIGHS 65 TO 77...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR. MONDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 49 TO 60...COOLEST INTERIOR. TUESDAY...BECOMING CLOUDY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS BECOMING LIKELY WEST HALF. A CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST HALF. HIGHS IN THE 70S. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS CENTRAL AND EAST. LOWS 53 TO 63...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 70S. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 50 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 77 TO 83.