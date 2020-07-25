LOCAL 3 SATURDAY NIGHT WEATHER FORECAST 7/25/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
406 PM EDT SAT JUL 25 2020 /306 PM CDT SAT JUL 25 2020/

TONIGHT...VERY WARM AND HUMID. MOSTLY CLOUDY. SHOWERS AND
THUNDERSTORMS LIKELY. LOWS 70 TO 74.

SUNDAY...VERY WARM AND HUMID AGAIN. MOSTLY CLOUDY...WITH A CHANCE
OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 78 TO 89...COOLEST NEAR THE GREAT
LAKES SHORELINES.

SUNDAY NIGHT...COOLER...BECOMING LESS HUMID. A CHANCE OF SHOWERS
AND THUNDERSTORMS...MAINLY SOUTH AND EAST. MOSTLY CLOUDY...BECOMING
MOSTLY CLEAR LATE. LOWS 56 TO 67...COOLEST INTERIOR WEST.

MONDAY...COOLER AND LESS HUMID. MOSTLY SUNNY. A SLIGHT CHANCE OF
SHOWERS FAR EAST IN THE MORNING. HIGHS 76 TO 82...EXCEPT NEAR LAKE
SUPERIOR.

MONDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 49 TO 61...COOLEST INTERIOR WEST.

TUESDAY...SUNNY...BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 70 TO 77...EXCEPT
NEAR LAKE SUPERIOR.

WEDNESDAY...CLEAR. LOWS 51 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 70
TO 80...WARMEST WEST.

THURSDAY...CLEAR. LOWS 49 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 72 TO
82...WARMEST WEST.







		

					

	


	


			
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