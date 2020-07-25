LOCAL 3 SATURDAY NIGHT WEATHER FORECAST 7/25/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 406 PM EDT SAT JUL 25 2020 /306 PM CDT SAT JUL 25 2020/ TONIGHT...VERY WARM AND HUMID. MOSTLY CLOUDY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. LOWS 70 TO 74. SUNDAY...VERY WARM AND HUMID AGAIN. MOSTLY CLOUDY...WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 78 TO 89...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES SHORELINES. SUNDAY NIGHT...COOLER...BECOMING LESS HUMID. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY SOUTH AND EAST. MOSTLY CLOUDY...BECOMING MOSTLY CLEAR LATE. LOWS 56 TO 67...COOLEST INTERIOR WEST. MONDAY...COOLER AND LESS HUMID. MOSTLY SUNNY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS FAR EAST IN THE MORNING. HIGHS 76 TO 82...EXCEPT NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 49 TO 61...COOLEST INTERIOR WEST. TUESDAY...SUNNY...BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 70 TO 77...EXCEPT NEAR LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY...CLEAR. LOWS 51 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 70 TO 80...WARMEST WEST. THURSDAY...CLEAR. LOWS 49 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 72 TO 82...WARMEST WEST.