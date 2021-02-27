LOCAL 3 SATURDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/27/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 344 PM EST SAT FEB 27 2021 /244 PM CST SAT FEB 27 2021/ ...WINTER WEATHER ADVISORY FOR WEST AND CENTRAL UPPER MICHIGAN SUNDAY... TONIGHT...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SNOW WEST HALF LATE. LOWS IN THE 20S. SUNDAY...SNOW...POSSIBLY HEAVY AT TIMES WEST AND CENTRAL. SNOW MAY BE MIXED WITH FREEZING RAIN SOUTH CENTRAL AND RAIN EAST. BECOMING BLUSTERY IN THE AFTERNOON WITH PATCHY BLOWING SNOW CENTRAL AND EAST. PRECIPITATION ENDING FROM WEST TO EAST IN THE AFTERNOON. HIGHS 28 TO 36...WARMEST SOUTH CENTRAL AND EAST. SUNDAY NIGHT...COLDER. SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY OVERNIGHT IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE LATE. MOSTLY CLOUDY. LOWS 3 ABOVE TO 16...COLDEST INTERIOR WEST. MONDAY...COLDER AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS...ENDING WEST IN THE AFTERNOON. BECOMING PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 13 TO 24...WARMEST SOUTH CENTRAL. MONDAY NIGHT...COLD. CHANCE SNOW SHOWERS ENDING EAST...MAINLY BEFORE MIDNIGHT. BECOMING PARTLY CLOUDY TO CLEAR. LOWS 4 BELOW ZERO TO 8 ABOVE...COLDEST INTERIOR CENTRAL. TUESDAY...WINDY AND WARMER. PARTLY CLOUDY. HIGHS 33 TO 43...WARMEST WEST. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 27...COLDEST INTERIOR CENTRAL. HIGHS 37 TO 44. THURSDAY...LOWS 15 TO 25...WARMEST BY THE LAKESHORES. HIGHS 35 TO 42.