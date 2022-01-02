STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
337 PM EST SUN JAN 2 2022 /237 PM CST SUN JAN 2 2022/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE WEST 
WIND LAKE EFFECT BELTS IN THE EVENING...AND PARTLY CLOUDY ELSEWHERE.
LOWS RANGING FROM 12 BELOW INTERIOR WEST TO AROUND 10 ABOVE EAST 
NEAR LAKE SUPERIOR.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE FOR SNOW SHOWERS IN THE
NORTHERN KEWEENAW. HIGHS 20 TO 26.

MONDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY LATE. A SLIGHT CHANCE FOR
SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 2 ABOVE 
INTERIOR WEST TO 17 ABOVE NEAR LAKE SUPERIOR.

TUESDAY...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY NEAR LAKE
SUPERIOR. HIGHS 22 TO 32...WARMEST EAST.

TUESDAY NIGHT... LOWS 11 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST.

WEDNESDAY...BLUSTERY WITH SNOW EXPECTED AND AREAS OF BLOWING SNOW 
NEAR LAKE SUPERIOR.  HIGHS MAINLY IN THE 20S...WARMEST EAST.

THURSDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND LAKE 
EFFECT BELTS. LOWS ZERO FAR WEST TO 12 ABOVE EAST NEAR LAKE
SUPERIOR.
HIGHS 7 TO 17...WARMEST EAST. 

FRIDAY...COLD. PARTLY CLOUDY. CHANCE FOR SNOW SHOWERS. HIGHS 7 TO
18...COLDEST INTERIOR WEST.