STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 320 PM EST SUN JAN 9 2022 /220 PM CST SUN JAN 9 2022/ ...WINTER WEATHER ADVISORY FOR ONTONAGON COUNTY NORTHWARD ACROSS THE KEWEENAW PENINSULA INTO MONDAY... ...WINTER STORM WARNINGS AND ADVISORIES FOR ALGER COUNTY EAST INTO CHIPPEWA AND MACKINAC COUNTIES INTO MONDAY... ...WIND CHILL ADVISORIES INTERIOR WEST AND SOUTH CENTRAL PORTIONS LATE TONIGHT INTO MONDAY MORNING... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORY FOR ALGER AND LUCE COUNTIES THROUGH TONIGHT... TONIGHT...COLD AND BLUSTERY. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS AND BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH. LOWS 15 BELOW TO 7 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILLS OF 15 TO 30 BELOW ZERO...COLDEST WEST HALF. MONDAY...COLD AND BLUSTERY. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS AND BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY. MORNING WIND CHILLS 15 TO 30 BELOW ZERO...COLDEST WEST HALF. HIGHS ZERO TO 10 ABOVE. MONDAY NIGHT...SCATTERED TO NUMEROUS LAKE EFFECT SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW IN THE WEST TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS. OTHERWISE...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY AND COLD. LOWS 15 BELOW TO 3 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY AND NOT AS COLD. A CHANCE OF SNOW SHOWERS FAR EAST. HIGHS 19 TO 27. TUESDAY NIGHT AND WEDNESDAY...WARMER. MOSTLY CLOUDY. LOWS 11 TO 20. HIGHS 23 TO 31. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTH. LOWS 8 ABOVE TO 19. HIGHS IN THE 20S. FRIDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS FROM 2 ABOVE TO 18...COLDEST FAR EAST. HIGHS 18 TO 28...COLDEST FAR EAST.