LOCAL 3 SUNDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/1/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
446 PM EST SUN MAR 1 2020 /346 PM CST SUN MAR 1 2020/

...WIND ADVISORY FOR THE KEWEENAW TONIGHT...

TONIGHT...BECOMING BLUSTERY OVER THE KEWEENAW WITH A FEW FLURRIES
POSSIBLE AFTER MIDNIGHT. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 22 TO
31...COOLEST WEST.

MONDAY...BLUSTERY WEST AND NORTH IN THE MORNING. MOSTLY CLOUDY...
EXCEPT MOSTLY SUNNY SOUTH CENTRAL. DECREASING CLOUDS FROM WEST TO
EAST BY LATE AFTERNOON. HIGHS IN THE 30S.

MONDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY...THEN INCREASING CLOUDS OVERNIGHT.
LOWS 15 TO 24...COLDEST INTERIOR CENTRAL

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...POSSIBLY MIXED
WITH RAIN...ESPECIALLY EAST IN THE AFTERNOON. HIGHS 34 TO 41.

TUESDAY NIGHT...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST
WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL.
LOWS IN THE 20S.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 33 TO
42...WARMEST SOUTH CENTRAL.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS IN
THE 20S. HIGHS 36 TO 45...WARMEST SOUTH CENTRAL.

FRIDAY...BLUSTERY CENTRAL AND EAST. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTH
CENTRAL IN THE MORNING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 25.
HIGHS 29 TO 37.

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