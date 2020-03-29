LOCAL 3 SUNDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/29/2020
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 334 PM EDT SUN MAR 29 2020 /234 PM CDT SUN MAR 29 2020/ TONIGHT...RAIN SWITCHES TO SNOW WEST HALF...POSSIBLY MIXED WITH LIGHT FREEZING RAIN. CHANCE OF SNOW AND RAIN ELSEWHERE. BLUSTERY. LOWS 25 TO 32...COLDEST WEST HALF. MONDAY...CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY WEST AND SOUTH CENTRAL. WINTRY MIX OF SNOW AND FREEZING DRIZZLE IN THE NORTH WIND BELTS. HIGHS 33 TO 40. MONDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. LOWS 20 TO 29...COLDEST INTERIOR WEST. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 37 TO 44. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 23 TO 31. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN WEST. HIGHS 40 TO 48. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS 28 TO 34. HIGHS 38 TO 48...COLDEST OVER THE TIP OF THE KEWEENAW PENINSULA. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. CHANCE FOR RAIN SHOWERS. LOWS 30 TO 35. HIGHS 45 TO 50.