LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER 10/25/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
328 PM EDT SUN OCT 25 2020 /228 PM CDT SUN OCT 25 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORY FOR MARQUETTE AND ALGER COUNTIES THROUGH
TONIGHT...

TONIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY...MAINLY IN THE NORTH WIND LAKE-
EFFECT BELTS. LOWS 19 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST
WIND LAKE EFFECT BELTS...POSSIBLY MIXED WITH RAIN EAST. HIGHS IN THE
30S.

MONDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY AND CHILLY. LOWS 10 TO 26...COLDEST
INTERIOR WEST AND WARMEST NEAR THE GREAT LAKES.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. ISOLATED RAIN OR SNOW SHOWERS NEAR LAKE
MICHIGAN IN THE MORNING. HIGHS MAINLY IN THE 30S.

TUESDAY NIGHT AND WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 20 TO
30...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE LOWER TO MID 40S.

THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 35...COLDEST
INTERIOR WEST. HIGHS 35 TO 44.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 16 TO 30...COLDEST INTERIOR WEST.
HIGHS IN THE LOWER TO MID 40S.

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