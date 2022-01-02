STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 337 PM EST SUN JAN 2 2022 /237 PM CST SUN JAN 2 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE WEST WIND LAKE EFFECT BELTS IN THE EVENING...AND PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS RANGING FROM 12 BELOW INTERIOR WEST TO AROUND 10 ABOVE EAST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE FOR SNOW SHOWERS IN THE NORTHERN KEWEENAW. HIGHS 20 TO 26. MONDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY LATE. A SLIGHT CHANCE FOR SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 2 ABOVE INTERIOR WEST TO 17 ABOVE NEAR LAKE SUPERIOR. TUESDAY...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 22 TO 32...WARMEST EAST. TUESDAY NIGHT... LOWS 11 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...BLUSTERY WITH SNOW EXPECTED AND AREAS OF BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS MAINLY IN THE 20S...WARMEST EAST. THURSDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS ZERO FAR WEST TO 12 ABOVE EAST NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 7 TO 17...WARMEST EAST. FRIDAY...COLD. PARTLY CLOUDY. CHANCE FOR SNOW SHOWERS. HIGHS 7 TO 18...COLDEST INTERIOR WEST.