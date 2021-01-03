LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 1/3/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 330 PM EST SUN JAN 3 2021 /230 PM CST SUN JAN 3 2021/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. PATCHY FOG. LOWS 13 TO 26...COOLEST INTERIOR WEST. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. PATCHY MORNING FOG. A CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST AND CENTRAL, MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 29 TO 35. MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. PATCHY FREEZING DRIZZLE EAST. LOWS 22 TO 30. TUESDAY AND TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 31 TO 36. LOWS 17 TO 28...COLDEST WEST INTERIOR. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 32 TO 36. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 30 TO 34. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 23. HIGHS 26 TO 33.