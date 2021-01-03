LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 1/3/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
330 PM EST SUN JAN 3 2021 /230 PM CST SUN JAN 3 2021/

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. PATCHY FOG. LOWS 13 TO
26...COOLEST INTERIOR WEST.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. PATCHY MORNING FOG. A CHANCE OF SNOW SHOWERS
WEST AND CENTRAL, MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 29 TO 35.

MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. PATCHY
FREEZING DRIZZLE EAST. LOWS 22 TO 30.

TUESDAY AND TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 31 TO 36.
LOWS 17 TO 28...COLDEST WEST INTERIOR.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 32 TO 36.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 30 TO 34.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 23. HIGHS 26 TO 33.

Copyright 2021 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

SISU

Trending Stories