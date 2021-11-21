LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 11/21/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 333 PM EST SUN NOV 21 2021 /233 PM CST SUN NOV 21 2021/ ...WINTER STORM WARNING THROUGH MONDAY FOR CHIPPEWA COUNTY... ...WEATHER ADVISORY FOR ALGER...LUCE AND NORTHERN SCHOOLCRAFT COUNTIES INTO MONDAY MORNING... ...WIND ADVISORY FOR MUCH OF THE REST OF UPPER MICHIGAN INTO THIS EVENING... TONIGHT...WINDY AND COLDER. SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW WEST. SCATTERED SNOW SHOWERS NORTH CENTRAL. WIDESPREAD SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW EAST. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. LOWS 12 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST. MONDAY...BLUSTERY THROUGH THE MORNING. MOSTLY CLOUDY WEST WITH SCATTERED SNOW SHOWERS ENDING. PARTLY CLOUDY CENTRAL. SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW EAST. HIGHS 24 TO 32. MONDAY NIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS EAST OF MUNISING DIMINISHING. OTHERWISE...BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 8 ABOVE TO 25...COLDEST INTERIOR WEST. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. BECOMING BREEZY IN THE AFTERNOON. HIGHS 35 TO 42. TUESDAY NIGHT...BREEZY NEAR THE LAKESHORES. PARTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 36...COLDEST INTERIOR CENTRAL. WEDNESDAY...MILD. BREEZY...ESPECIALLY EAST HALF. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST IN THE AFTERNOON. HIGHS IN THE 40S. THANKSGIVING DAY...TURNING COLDER AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 29...COLDEST FAR WEST. HIGHS IN THE 20S WEST AND 30S EAST...THEN TEMPERATURES FALLING IN THE AFTERNOON. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS...ESPECIALLY EAST OF MARQUETTE. LOWS 12 TO 21...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 24 TO 32.