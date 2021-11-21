LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 11/21/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
333 PM EST SUN NOV 21 2021 /233 PM CST SUN NOV 21 2021/

...WINTER STORM WARNING THROUGH MONDAY FOR CHIPPEWA COUNTY...

...WEATHER ADVISORY FOR ALGER...LUCE AND NORTHERN SCHOOLCRAFT
COUNTIES INTO MONDAY MORNING...

...WIND ADVISORY FOR MUCH OF THE REST OF UPPER MICHIGAN INTO THIS
EVENING...


TONIGHT...WINDY AND COLDER. SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS AND
PATCHY BLOWING SNOW WEST. SCATTERED SNOW SHOWERS NORTH CENTRAL.
WIDESPREAD SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW EAST. PARTLY TO
MOSTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. LOWS 12 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST.

MONDAY...BLUSTERY THROUGH THE MORNING. MOSTLY CLOUDY WEST WITH SCATTERED
SNOW SHOWERS ENDING. PARTLY CLOUDY CENTRAL. SNOW SHOWERS AND PATCHY
BLOWING SNOW EAST. HIGHS 24 TO 32.

MONDAY NIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS EAST OF MUNISING DIMINISHING.
OTHERWISE...BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 8 ABOVE TO 25...COLDEST
INTERIOR WEST.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. BECOMING BREEZY IN THE AFTERNOON. HIGHS 35
TO 42.

TUESDAY NIGHT...BREEZY NEAR THE LAKESHORES. PARTLY CLOUDY. LOWS 26
TO 36...COLDEST INTERIOR CENTRAL.

WEDNESDAY...MILD. BREEZY...ESPECIALLY EAST HALF. MOSTLY CLOUDY. A
CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST IN THE AFTERNOON. HIGHS IN THE 40S.

THANKSGIVING DAY...TURNING COLDER AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY
IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO
29...COLDEST FAR WEST. HIGHS IN THE 20S WEST AND 30S EAST...THEN
TEMPERATURES FALLING IN THE AFTERNOON.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST
WIND LAKE EFFECT BELTS...ESPECIALLY EAST OF MARQUETTE. LOWS 12 TO
21...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 24 TO 32.

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