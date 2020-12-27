LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 12/27/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 344 PM EST SUN DEC 27 2020 /244 PM CST SUN DEC 27 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR MENOMINEE COUNTY THIS EVENING...AND FOR ONTONAGON...NORTHERN HOUGHTON...AND ALGER COUNTIES ON MONDAY... TONIGHT...WIDESPREAD LIGHT SNOW THIS EVENING...BECOMING LAKE EFFECT SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOW BELTS AFTER MIDNIGHT. LOWS 14 TO 23. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS EXPECTED IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS IN THE UPPER TEENS WEST...AND LOW TO MID 20S SOUTH CENTRAL AND EAST. MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY OVER THE KEWEENAW AND EAST...AND BECOMING CLEAR ELSEWHERE. LOWS 7 BELOW TO 5 ABOVE INTERIOR...AND 5 ABOVE TO 15 OVER THE KEWEENAW...EAST...AND ALONG THE LAKESHORES. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 20S. TUESDAY NIGHT...CLOUDY WITH SNOW EXPECTED...MAINLY AFTER MIDNIGHT. LOWS 15 TO 22. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW EXPECTED...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS 26 TO 34. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 14 TO 22. HIGHS IN THE 20S. NEW YEARS DAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS 5 ABOVE TO 15. HIGHS 25 TO 31.