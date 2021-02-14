LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 2/14/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 459 PM EST SUN FEB 14 2021 /359 PM CST SUN FEB 14 2021/ ...WINTER WEATHER ADVISORIES IN EFFECT FOR THE COPPER COUNTRY AND PORTIONS OF EASTERN UPPER MICHIGAN THROUGH MONDAY MORNING... ...WIND CHILL ADVISORIES AND WARNINGS IN EFFECT THROUGH MONDAY MORNING FOR THE REMAINDER OF WEST AND CENTRAL UPPER MICHIGAN... TONIGHT...BITTER COLD. SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS. CLEAR TO PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 27 BELOW ZERO TO ZERO...COLDEST INTERIOR WEST AND WARMEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR. WIND CHILLS 20 BELOW TO 40 BELOW ZERO. WASHINGTONS BIRTHDAY...CONTINUED COLD. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS ZERO TO 10 ABOVE...COLDEST WEST. WIND CHILLS 20 BELOW TO 35 BELOW ZERO IN THE MORNING...LOWEST INTERIOR WEST. MONDAY NIGHT...VERY COLD. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTHWEST... MAINLY ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORE. SNOW SHOWERS LIKELY BETWEEN MARQUETTE AND GRAND MARAIS. CLEAR TO PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 28 BELOW ZERO TO 5 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND WARMEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR. TUESDAY...NOT AS COLD. SNOW SHOWERS LIKELY BETWEEN MARQUETTE AND MUNISING...MAINLY IN THE MORNING. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTHWEST. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 11 TO 18. TUESDAY NIGHT...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WINDS SNOWBELTS...MAINLY IN THE EVENING. OTHERWISE...CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 22 BELOW ZERO TO 3 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST HALF AND WARMEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 16 TO 22. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS LATE. LOWS ZERO TO 10 ABOVE. HIGHS 20 TO 25. FRIDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 10 ABOVE. HIGHS 17 TO 24.