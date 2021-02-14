LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 2/14/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
459 PM EST SUN FEB 14 2021 /359 PM CST SUN FEB 14 2021/

...WINTER WEATHER ADVISORIES IN EFFECT FOR THE COPPER COUNTRY AND
PORTIONS OF EASTERN UPPER MICHIGAN THROUGH MONDAY MORNING...

...WIND CHILL ADVISORIES AND WARNINGS IN EFFECT THROUGH MONDAY
MORNING FOR THE REMAINDER OF WEST AND CENTRAL UPPER MICHIGAN...

TONIGHT...BITTER COLD. SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW IN THE
NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS. CLEAR TO PARTLY CLOUDY
ELSEWHERE. LOWS 27 BELOW ZERO TO ZERO...COLDEST INTERIOR WEST AND
WARMEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR. WIND CHILLS 20 BELOW TO 40 BELOW
ZERO.

WASHINGTONS BIRTHDAY...CONTINUED COLD. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST
WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS ZERO TO
10 ABOVE...COLDEST WEST. WIND CHILLS 20 BELOW TO 35 BELOW ZERO IN
THE MORNING...LOWEST INTERIOR WEST.

MONDAY NIGHT...VERY COLD. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTHWEST...
MAINLY ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORE. SNOW SHOWERS LIKELY BETWEEN
MARQUETTE AND GRAND MARAIS. CLEAR TO PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS
28 BELOW ZERO TO 5 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND WARMEST EAST
ALONG LAKE SUPERIOR.

TUESDAY...NOT AS COLD. SNOW SHOWERS LIKELY BETWEEN MARQUETTE AND
MUNISING...MAINLY IN THE MORNING. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTHWEST.
PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 11 TO 18.

TUESDAY NIGHT...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST
WINDS SNOWBELTS...MAINLY IN THE EVENING. OTHERWISE...CLEAR TO PARTLY
CLOUDY. LOWS 22 BELOW ZERO TO 3 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST HALF
AND WARMEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 16 TO 22.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH
WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS LATE. LOWS ZERO TO 10 ABOVE. HIGHS 20 TO
25.

FRIDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND LAKE
EFFECT SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 10 ABOVE. HIGHS 17 TO
24.

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