LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 2/21/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 359 PM EDT SUN MAR 21 2021 /259 PM CDT SUN MAR 21 2021/ TONIGHT...INCREASING CLOUDS. CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY WEST HALF. LOWS 36 TO 44. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS EARLY...MAINLY EAST. HIGHS 44 TO 60...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN AND IN THE KEWEENAW. MONDAY NIGHT...RAIN BECOMING LIKELY...ESPECIALLY WEST. LOWS 32 TO 40. TUESDAY...RAIN LIKELY WEST...CHANCE OF RAIN EAST. HIGHS 40 TO 54...COOLEST IN THE KEWEENAW. TUESDAY NIGHT...RAIN LIKELY. LOWS 32 TO 41. WEDNESDAY...RAIN LIKELY. SNOW MAY MIX IN ACROSS THE WEST IN THE EVENING. HIGHS 40 TO 52 THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SOME CLEARING IN THE EVENING. LOWS 19 TO 30. HIGHS 29 TO 42...COOLEST NORTH. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW...MAINLY EAST. SNOW MAY MIX WITH RAIN...ESPECIALLY ALONG LAKE MICHIGAN. LOWS 15 TO 24. HIGHS 31 TO 40.