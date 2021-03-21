LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 2/21/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
359 PM EDT SUN MAR 21 2021 /259 PM CDT SUN MAR 21 2021/

TONIGHT...INCREASING CLOUDS. CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY WEST
HALF. LOWS 36 TO 44.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS EARLY...MAINLY EAST.
HIGHS 44 TO 60...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN AND IN THE KEWEENAW.

MONDAY NIGHT...RAIN BECOMING LIKELY...ESPECIALLY WEST. LOWS 32 TO
40.

TUESDAY...RAIN LIKELY WEST...CHANCE OF RAIN EAST. HIGHS 40 TO
54...COOLEST IN THE KEWEENAW.

TUESDAY NIGHT...RAIN LIKELY. LOWS 32 TO 41.

WEDNESDAY...RAIN LIKELY. SNOW MAY MIX IN ACROSS THE WEST IN THE
EVENING. HIGHS 40 TO 52

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SOME CLEARING IN THE EVENING. LOWS 19
TO 30. HIGHS 29 TO 42...COOLEST NORTH.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW...MAINLY EAST. SNOW
MAY MIX WITH RAIN...ESPECIALLY ALONG LAKE MICHIGAN. LOWS 15 TO 24.
HIGHS 31 TO 40.

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