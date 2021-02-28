LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 2/28/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 312 PM EST SUN FEB 28 2021 /212 PM CST SUN FEB 28 2021/ ...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FOR WEST AND CENTRAL UPPER MICHIGAN THROUGH THIS EVENING... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT TONIGHT AND MONDAY FOR ALGER AND LUCE COUNTIES... TONIGHT...COLDER. SNOW SHOWERS LIKELY AND PATCHY BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS EAST OF MUNISING...AND A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. LOWS 3 ABOVE TO 16...COLDEST INTERIOR WEST. MONDAY...COLD AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS...ENDING WEST BY AFTERNOON. BECOMING PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 12 TO 22... WARMEST SOUTH CENTRAL. MONDAY NIGHT...COLD. CHANCE SNOW SHOWERS FAR EAST BEFORE MIDNIGHT. PARTLY CLOUDY TO CLEAR. LOWS 6 BELOW ZERO TO 10 ABOVE...COLDEST INTERIOR CENTRAL. TUESDAY...BREEZY AND WARMER. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 35 TO 42. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY...EXCEPT MOSTLY CLOUDY NORTH HALF. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST. LOWS 19 TO 27. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 31 TO 40. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 8 ABOVE TO 19...WARMEST BY THE LAKESHORES. HIGHS 27 TO 35. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 6 ABOVE TO 18. WARMEST BY THE LAKESHORES. HIGHS 28 TO 35.