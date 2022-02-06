STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 315 PM EST SUN FEB 6 2022 /215 PM CST SUN FEB 6 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS. LOWS 1 TO 18...COLDEST IN THE INTERIOR WEST. MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH ISOLATED SNOW SHOWERS. HIGHS 18 TO 26. MONDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 3 BELOW TO 12 ABOVE ZERO...COLDEST IN THE INTERIOR. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 28 TO 34. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN THE 20S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 28 TO 36. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN THE SINGLE DIGITS AND TEENS. HIGHS IN THE 20S. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN THE SINGLE DIGITS AND TEENS. HIGHS IN THE 20S AND 30S.