STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
315 PM EST SUN FEB 6 2022 /215 PM CST SUN FEB 6 2022/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS. LOWS 1 TO
18...COLDEST IN THE INTERIOR WEST.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH ISOLATED SNOW SHOWERS. HIGHS 18 TO 
26.

MONDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 3 BELOW TO 12 ABOVE
ZERO...COLDEST IN THE INTERIOR.
 
TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 28 TO 34.

TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. 
LOWS IN THE 20S.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 28
TO 36.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN
THE SINGLE DIGITS AND TEENS. HIGHS IN THE 20S.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN THE
SINGLE DIGITS AND TEENS. HIGHS IN THE 20S AND 30S.