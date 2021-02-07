LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 2/7/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
419 PM EST SUN FEB 7 2021 /319 PM CST SUN FEB 7 2021/

...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT FOR MUCH OF UPPER MICHIGAN TONIGHT
THROUGH MONDAY MORNING...

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR THE COPPER COUNTRY THROUGH
MONDAY...

TONIGHT...CONTINUED VERY COLD. BECOMING MOSTLY CLOUDY...EXCEPT
CLOUDY WITH SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW EXPECTED IN THE
COPPER COUNTRY AND ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE EAST OF
GRAND MARAIS. LOWS MAINLY IN THE TEENS BELOW ZERO...EXCEPT SLIGHTLY
WARMER ACROSS THE KEWEENAW AND EAST. WIND CHILL VALUES 20 TO 35 BELOW
ZERO...LOWEST WEST HALF.

MONDAY THROUGH WEDNESDAY...CONTINUED VERY COLD. PARTLY CLOUDY...
EXCEPT CLOUDY WITH SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW EXPECTED IN
THE COPPER COUNTRY...AND POSSIBLE ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE
EAST OF GRAND MARAIS. LOWS MAINLY IN THE TEENS BELOW ZERO...SLIGHTLY WARMER
ACROSS THE KEWEENAW AND EAST. MORNING WIND CHILL VALUES 20 TO 35
BELOW ZERO EACH DAY...LOWEST WEST HALF.. HIGHS EACH DAY IN THE
SINGLE DIGITS ABOVE ZERO WEST AND CENTRAL...AND IN THE LOW TEENS
SOUTH CENTRAL AND EAST.

.THURSDAY...MOSTLY CLOUDY AND REMAINING COLD. SNOW SHOWERS LIKELY IN
THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS ZERO BELOW TO 13
BELOW...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILLS AS LOW AS 25 BELOW ZERO
POSSIBLE WEST HALF THURSDAY MORNING. HIGHS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE
ZERO WEST...AND IN THE LOW TO MID TEENS CENTRAL AND EAST.

.FRIDAY...MOSTLY CLOUDY AND BECOMING VERY COLD AGAIN. SNOW SHOWERS
LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS MAINLY IN THE
SINGLE DIGITS BELOW ZERO...COLDEST WEST. WIND CHILLS AS LOW AS 25
BELOW ZERO POSSIBLE WEST HALF FRIDAY MORNING. HIGHS MAINLY IN THE
SINGLE DIGITS ABOVE ZERO.

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