LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 3/14/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 315 PM EDT SUN MAR 14 2021 /215 PM CDT SUN MAR 14 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 3 ABOVE ZERO TO 17...COLDEST WEST INTERIOR AND FAR EAST. MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 35 TO 45. MONDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS SOUTH AND WEST. LOWS 19 TO 26. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE AFTERNOON. HIGHS 36 TO 42. TUESDAY NIGHT AND WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 28. HIGHS 37 TO 48...COOLEST BY THE LAKESHORES. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 35 TO 45. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 25. HIGHS 36 TO 49...COOLEST BY THE LAKESHORES.