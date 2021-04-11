LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 4/11/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 400 PM EDT SUN APR 11 2021 /300 PM CDT SUN APR 11 2021/ TONIGHT...CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY WEST HALF...ESPECIALLY THIS EVENING. A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST HALF...MAINLY THIS EVENING. LOWS 37 TO 44. MONDAY...REMAINING CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY FAR WEST. A CHANCE OF RAIN SHOWERS ELSEWHERE...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 45 TO 57...COOLEST WEST. MONDAY NIGHT...CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY NORTHEAST HALF...A CHANCE OF RAIN SHOWERS SOUTH CENTRAL AND EAST. A LITTLE LIGHT SNOW MAY MIX IN WITH RAIN WEST LATE. LOWS 34 TO 42. TUESDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LIGHT SNOW MAY MIX IN WITH THE RAIN EARLY MORNING EVENING WEST AND CENTRAL. HIGHS 40 TO 52...WARMEST EAST. TUESDAY NIGHT...CLOUDY. ISOLATED RAIN AND SNOW SHOWERS MAINLY WEST AND NORTH CENTRAL. LOWS 28 TO 36. WEDNESDAY...CLOUDY. ISOLATED RAIN AND SNOW SHOWERS WEST AND NORTH CENTRAL...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS IN THE 40S. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY EARLY...THEN BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 35. HIGHS IN THE 40S. FRIDAY...PARTLY CLOUDY AND SLIGHTLY WARMER. LOWS 24 TO 34. HIGHS 42 TO 54...COOLEST NORTH AND WARMEST SOUTH AND EAST.