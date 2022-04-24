STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 340 PM EDT SUN APR 24 2022 /240 PM CDT SUN APR 24 2022/ TONIGHT...CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST AND FAR EAST IN THE EVENING. OTHERWISE...PARTLY CLOUDY BECOMING MOSTLY CLOUDY. LOWS 32 TO 40...COLDEST INTERIOR WEST. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS WEST AND EAST. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS CENTRAL IN THE AFTERNOON. HIGHS 35 TO 48...COLDEST WEST AND WARMEST SOUTH CENTRAL AND EAST. MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST AND NORTH CENTRAL. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. LOWS 20 TO 30...COLDEST INTERIOR WEST. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 28 TO 38. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE MID 20S EXCEPT AROUND 18 INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 45. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE MID 20S. HIGHS IN THE 40S. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS AROUND 30. HIGHS 45 TO 54.