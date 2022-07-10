STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 327 PM EDT SUN JUL 10 2022 /227 PM CDT SUN JUL 10 2022/ TONIGHT...SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. LOWS 59 TO 67. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 66 TO 82...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 52 TO 63...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 59 TO 75...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 47 TO 56. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 63 TO 76...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. THURSDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 46 TO 55. HIGHS 70 TO 80. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 54 TO 61. HIGHS 73 TO 82.