LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 8/16/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 338 PM EDT SUN AUG 16 2020 /238 PM CDT SUN AUG 16 2020/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 47 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST AND WARMEST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...PARTLY CLOUDY AND BREEZY. HIGHS 67 TO 75...WARMEST SOUTH CENTRAL. MONDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 40 TO 57...COOLEST INTERIOR WEST AND CENTRAL. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS IN THE AFTERNOON. HIGHS IN THE LOW TO MID 70S. TUESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS MAINLY IN THE 50S. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 70S. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S INTERIOR...AND IN THE 50S ALONG THE SHORELINES. HIGHS IN THE MID TO UPPER 70S. FRIDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 53 TO 63. HIGHS IN THE 70S.