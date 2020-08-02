LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 8/2/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
350 PM EDT SUN AUG 2 2020 /250 PM CDT SUN AUG 2 2020/

BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT INTO LATE MORNING MONDAY
FOR MARQUETTE AND ALGER COUNTIES

TONIGHT...CLOUDS DECREASING FROM WEST TO EAST. A SLIGHT CHANCE OF
SHOWERS NORTH CENTRAL IN THE EVENING. LOWS 44 TO 60..WARMEST ALONG
LAKE SUPERIOR AND COOLEST INTERIOR WEST.

MONDAY...COOL. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOW TO MID 60S...COOLEST
ALONG LAKE SUPERIOR.

MONDAY NIGHT...COOL. MOSTLY CLEAR TO START...WITH CLOUDS INCREASING
AFTER MIDNIGHT CENTRAL AND EAST. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EAST BY
DAYBREAK. LOWS MAINLY IN THE 40S...EXCEPT IN THE UPPER 30S INTERIOR
WEST AND LOW 50S ALONG THE LAKESHORES.

TUESDAY...COOLER. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS
CENTRAL AND EAST IN THE MORNING. HIGHS IN THE LOW TO MID
60S...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR.

TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS MAINLY IN THE 40S...EXCEPT IN
THE UPPER 30S INTERIOR WEST AND AROUND 50 ALONG THE LAKESHORES.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOW 70S.

THURSDAY AND FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS MAINLY IN THE
50S. HIGHS IN THE MID TO UPPER 70S.

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