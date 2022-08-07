STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 238 PM EDT SUN AUG 7 2022 /138 PM CDT SUN AUG 7 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS BECOMING LIKELY AFTER MIDNIGHT. ALSO...A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS FAR SOUTH CENTRAL. LOWS 48 TO 59...COOLEST INTERIOR WEST. MONDAY...A CHANCE OF SHOWERS WEST HALF IN THE MORNING. SHOWERS LIKELY EAST HALF IN THE MORNING...ENDING IN THE AFTERNOON. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS EARLY SOUTH CENTRAL. DECREASING CLOUDS FROM WEST TO EAST. HIGHS IN THE 60S. MONDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 45 TO 60...COOLEST IN THE INTERIOR. TUESDAY...SUNNY, WARMER. HIGHS 78 TO 84. TUESDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 54 TO 65...WARMEST WEST AND NORTH- CENTRAL NEAR LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 74 TO 84. THURSDAY...CLEAR. LOWS 48 TO 60...WARMEST WEST AND NORTH-CENTRAL NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS MOSTLY IN THE 70S. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 45 TO 60...COOLEST INTERIOR. HIGHS IN THE UPPER 70S.