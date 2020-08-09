LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 8/9/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
351 PM EDT SUN AUG 9 2020 /251 PM CDT SUN AUG 9 2020/

TONIGHT...CLOUDY WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. LOWS 63 TO
71.

MONDAY...CLEARING SKIES WEST AND CENTRAL...BUT REMAINING CLOUDY
SOUTH CENTRAL AND EAST WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. HIGHS
76 TO 83.

MONDAY NIGHT...CLEAR AND COOL. LOWS MAINLY IN THE 50S...WARMER ALONG
THE LAKESHORES AND COOLER INTERIOR WEST.

TUESDAY...SUNNY AND BREEZY. HIGHS IN THE LOW TO MID 80S.

TUESDAY NIGHT...CLEAR. LOWS IN THE 50S...EXCEPT IN THE LOW TO MID
60S ALONG THE LAKESHORES.

WEDNESDAY AND THURSDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE 50S INTERIOR...AND
IN THE LOW 60S ALONG THE LAKESHORES. HIGHS IN THE LOW TO MID 80S.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF A THUNDERSTORM FAR WEST. LOWS
55 TO 65. HIGHS IN THE LOW TO MID 80S.

$$

RJC

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