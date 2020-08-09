LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 8/9/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 351 PM EDT SUN AUG 9 2020 /251 PM CDT SUN AUG 9 2020/ TONIGHT...CLOUDY WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. LOWS 63 TO 71. MONDAY...CLEARING SKIES WEST AND CENTRAL...BUT REMAINING CLOUDY SOUTH CENTRAL AND EAST WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. HIGHS 76 TO 83. MONDAY NIGHT...CLEAR AND COOL. LOWS MAINLY IN THE 50S...WARMER ALONG THE LAKESHORES AND COOLER INTERIOR WEST. TUESDAY...SUNNY AND BREEZY. HIGHS IN THE LOW TO MID 80S. TUESDAY NIGHT...CLEAR. LOWS IN THE 50S...EXCEPT IN THE LOW TO MID 60S ALONG THE LAKESHORES. WEDNESDAY AND THURSDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE 50S INTERIOR...AND IN THE LOW 60S ALONG THE LAKESHORES. HIGHS IN THE LOW TO MID 80S. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF A THUNDERSTORM FAR WEST. LOWS 55 TO 65. HIGHS IN THE LOW TO MID 80S. $$ RJC