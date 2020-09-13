LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 9/13/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 348 PM EDT SUN SEP 13 2020 /248 PM CDT SUN SEP 13 2020/ ...FROST ADVISORY LATE TONIGHT OVER THE WESTERN INTERIOR. TONIGHT...MOSTLY CLEAR. COLDER. AREAS OF FROST AND FOG LATE INTERIOR WEST. LOWS 38 TO 46...EXCEPT 31 TO 37 INTERIOR WEST. MONDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 55 TO 66...WARMEST INTERIOR WEST. MONDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. BECOMING BREEZY LATE. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS OVER THE TIP OF THE KEWEENAW PENINSULA. LOWS 40 TO 57...COOLEST EAST. TUESDAY...WINDY AND WARMER. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 70 TO 80...WARMEST WEST. TUESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS MAINLY IN THE 50S. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 62 TO 75...WARMEST SOUTH CENTRAL. THURSDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 33 TO 47...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 50S. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 43...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 50 TO 56.