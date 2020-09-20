LOCAL 3 SUNDAY NIGHT WEATHER FORECAST 9/20/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 334 PM EDT SUN SEP 20 2020 /234 PM CDT SUN SEP 20 2020/ ...BEACH HAZARDS STATEMENTS IN EFFECT FOR LAKE MICHIGAN BEACHES OF SCHOOLCRAFT AND MACKINAC COUNTIES ON MONDAY... TONIGHT...INCREASING CLOUDS WEST HALF...PARTLY CLOUDY EAST. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST. LOWS 48 TO 57. MONDAY...WARMER AND BREEZY. PARTLY CLOUDY. HIGH 66 TO 75. MONDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLEAR WEST AND PARTLY TO MOSTLY CLOUDY EAST. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST HALF. LOWS 49 TO 56. TUESDAY...WARM AND MOSTLY CLEAR. HIGHS IN THE 70S. TUESDAY NIGHT...BECOMING PARTLY CLOUDY LATE. LOWS 47 TO 55. WEDNESDAY...WARM. PARTLY CLOUDY...BECOMING MOSTLY CLOUDY LATE. A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE 70S. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS IN THE MORNING. LOWS 47 TO 56. HIGHS IN THE 60S. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S TO NEAR 50. HIGHS 67 TO 75. $$ JAW