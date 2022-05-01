STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 329 PM EDT SUN MAY 1 2022 /229 PM CDT SUN MAY 1 2022/ TONIGHT...NUMEROUS RAIN SHOWERS EARLY...BECOMING SCATTERED THROUGH THE NIGHT. PATCHY FOG. LOWS 36 TO 42. MONDAY...ISOLATED RAIN SHOWERS EAST AND ALONG THE KEWEENAW...OTHERWISE MOSTLY CLOUDY. HIGHS 48 TO 54...LOW TO MID 40S KEWEENAW. MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 34 TO 42. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY...DIMINISHING CLOUDS BY THE AFTERNOON. A CHANCE OF RAIN SHOWERS FAR SOUTH AND EAST. HIGHS 45 TO 54...LOW TO MID 40S KEWEENAW. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 30 TO 36. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 48 TO 60...MID 40S KEWEENAW. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 36. HIGHS 55 TO 64...NEAR 50 KEWEENAW. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE MID 30S. HIGHS 54 TO 66.